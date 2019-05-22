Жителя Карелии посадили на 10 лет за убийство сожительницы

В Беломорске мужчина убил сожительницу во время застолья, сообщили в Следкоме Карелии.

В ноябре 2018 года подсудимый, находясь в Беломорске, распивал спиртное вместе с сожительницей. За столом между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимый избил сожительницу руками, причинив множественные телесные повреждения. В результате женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее судимому жителю Беломорска назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.