Жителя Карелии приговорили к 13 годам колонии за разбой и попытку изнасиловать 80-летнюю бабушку

Питкярантский горсуд признал 31-летнего мужчину виновным в разбое и покушении на изнасилование, пишет Следком Карелии.

Питкярантский городской суд вынес приговор 31-летнему жителю района. Его обвиняли в разбое и покушении на изнасилование.

Суд установил, что ночью 14 мая в деревне Питкярантского района 31-летний мужчина проник в квартиру 80-летней пенсионерки, чтобы обокрасть ее. Угрожая ножом, обвиняемый избил пожилую женщину.



Он нанес ей ножевые ранения в лицо и грудь. Денег в квартире пенсионерки он не нашел, но решил изнасиловать бабушку. Эта попытка не удалась — помешала соседка, которая прибежала на крик пенсионерки.

Жителя Карелии приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.