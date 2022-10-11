Жителя Карелии приговорили к 13 годам колонии за разбой и попытку изнасиловать 80-летнюю бабушку

Питкярантский горсуд признал 31-летнего мужчину виновным в разбое и покушении на изнасилование, пишет Следком Карелии.
Питкярантский городской суд вынес приговор 31-летнему жителю района. Его обвиняли в разбое и покушении на изнасилование.
Суд установил, что ночью 14 мая в деревне Питкярантского района 31-летний мужчина проник в квартиру 80-летней пенсионерки, чтобы обокрасть ее. Угрожая ножом, обвиняемый избил пожилую женщину.
Он нанес ей ножевые ранения в лицо и грудь. Денег в квартире пенсионерки он не нашел, но решил изнасиловать бабушку. Эта попытка не удалась — помешала соседка, которая прибежала на крик пенсионерки.
Жителя Карелии приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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