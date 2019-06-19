11:04, 19 Июня 2019
Жителя Карелии приговорили к 200 часам обязательных работ за повторную пьяную езду
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Изначально нарушителю назначили штраф в 200 тысяч рублей, но денег у него не оказалось, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
Жителю Беломорского района назначили штраф в размере 200 тысяч рублей за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.
В установленный законом срок, должник указанную сумму долга добровольно не оплатил. В объяснении судебному приставу-исполнителю мужчина ссылался на отсутствие денежных средств.
Суд заменил уголовный штраф на иной вид наказания – 200 часов обязательных работ.
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