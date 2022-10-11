Жителя Карелии, пригрозившего убить тещу, отправили на обязательные работы

В Пудожском районе местный житель замахнулся ножом на тещу и попал на скамью подсудимых, сообщили в судебной инстанции района.

Житель Пудожа в ходе семейного конфликта на почве личных неприязненных отношений, умышленно высказал в адрес своей тещи угрозы убийством, замахнувшись на нее ножом. Женщина, учитывая агрессивность зятя, восприняла угрозы убийством в свой адрес реально и опасалась их осуществления.

В суде пудожанин вину признал частично, пояснил, что хотел напугать тещу, но угроз в убийстве в ее адрес не высказывал, намерения убивать у него не имелось.

Суд, исследовав доказательства, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание виде обязательных работ сроком на 180 часов.