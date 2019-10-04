Жителя Карелии, прострелившего женщине голову, отправили в колонию

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

Днем 19 января 2018 года подсудимый, находясь дома в Сегеже, в ходе распития спиртного со своими знакомыми - мужчиной и женщиной, поссорился с мужчиной, после чего гости поспешили покинуть квартиру.



В момент, когда они вышли на улицу, подсудимый, вооружившись своим охотничьим карабином, попытался их догнать и выстрелил из карабина в мужчину через закрытую входную дверь подъезда.



В результате ранение головы получила женщина, которая была доставлена в лечебное учреждение и осталась жива.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.