Жителя Карелии, пытавшегося изнасиловать женщину в подъезде дома, лишили свободы

В Кемском районе вынесен приговор мужчине, который напал в подъезде на женщину и попытался изнасиловать, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2021 года вечером в подъезде жилого дома в Кеми 35-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину.

Угрожая убить женщину, подсудимый попытался ее изнасиловать, однако не смог довести свой преступный умысел до конца, так как его действия пресекли другие граждане.

В ходе следствия установлено, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности, судом избрана мера пресечения о заключении под стражу.

Приговором Кемского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев 4 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.