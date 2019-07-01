Жителя Карелии с переломанным позвоночником госпитализировали на вертолете

Вылет был совершен 28 июня, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

В Карелии был выполнен один санитарный вылет по маршруту Пески-Костомукша-Сегежа-Пески. Врачи санавиации госпитализировали пациента с переломом позвоночника.

Помощь с воздуха также была оказана пациенту с кишечной непроходимостью.