Жителя Карелии средь бела дня ударили на улице топором по голове

В поселке Новая Вилга пьяный мужчина с топором напал на человека, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел днем 16 июня, сообщает в пятницу региональное управление Следственного комитета.

"Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в поселке Новая Вилга на улице напал на незнакомого мужчину и ударил его топором по голове, причинив черепно-мозговую травму. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, и он остался жив, а обвиняемый был задержан", - сказано в сообщении СУ СК.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".

Предполагаемый злоумышленник арестован.