Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
14:14, 22 Июня 2018

Жителя Карелии средь бела дня ударили на улице топором по голове

По теме

Арестован второй обвиняемый, признавший причастность к убийству таксиста в Петрозаводске
22.06.18 12:19
Дело сегежского убийцы матери троих детей передано в суд
21.06.18 15:05
Арестован один из обвиняемых в убийстве таксиста в Петрозаводске
21.06.18 12:31
Все новости
Загрузка...

В поселке Новая Вилга пьяный мужчина с топором напал на человека, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел днем 16 июня, сообщает в пятницу региональное управление Следственного комитета.

"Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в поселке Новая Вилга на улице напал на незнакомого мужчину и ударил его топором по голове, причинив черепно-мозговую травму. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, и он остался жив, а обвиняемый был задержан", - сказано в сообщении СУ СК.  

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".

Предполагаемый злоумышленник арестован.

По теме

Арестован второй обвиняемый, признавший причастность к убийству таксиста в Петрозаводске
22.06.18 12:19
Дело сегежского убийцы матери троих детей передано в суд
21.06.18 15:05
Арестован один из обвиняемых в убийстве таксиста в Петрозаводске
21.06.18 12:31
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-06-22 15:08:04
В былые времена у "благородных" алкоголиков было принято гоняться с топором за женой. Но не убивать, а именно гоняться, то есть типа пять кругов вокруг квартала с топором, матюгами и женскими воплями на тему "помогите!" и "алкаш проклятый, шоб ты сдох, скотина...". А теперь выскочил и тюкнул человека по кумполу прямо в середине процесса активного доживания до сытой и обеспеченной пэнзии. Шо сказать? Хоррор :) ....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
15.06.2018, 20:46
ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
19.06.2018, 16:02
Беременная жена сорвавшего в водопад туриста ищет свидетелей трагического происшествия
18.06.2018, 06:40
На Южной промзоне в Петрозаводске убили таксиста, сообщают соцсети

Аналитика

Сегодня 10:00
Капитал
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
Петрозаводск 30 июня будет отмечать 315 лет со дня основания. И в этот же день в городе состоится встреча с застройщиками Санкт-Петербурга от компании "Новостройки Петербурга".
Увидеть Кивач и умереть 2
21.06.2018 13:30
Дело Дмитриева: о чем молчит общественность? 15
21.06.2018 09:48
"На защите родины против беспощадной оптимизации" 4
20.06.2018 17:13
Еще один мегапроект? 2
19.06.2018 12:00
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2018 12:13
Без политики
"Без воды и не туды, и не сюды"
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
"Так вышло, мы любим Россию" 5
19.06.2018 09:58
Дело Дмитриева: и что теперь? 8
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 14:46
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»