Жителя Карелии, угрожавшего зарезать полицейских, отдали под суд

В Кемском районе осудили мужчину, который в пьяном угаре пригрозил убить полицейских, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года ночью из-за буйного поведения пьяного мужчины к подъезду жилого дома в Кеми был вызван наряд полиции. На месте происшествия кемлянин вел себя агрессивно, на законные требования сотрудников полиции не реагировал, удерживая в руке нож и направляя в сторону сотрудников полиции, высказал угрозу применения насилия и причинения им смерти.

В январе 2022 года Кемским городским судом подсудимому назначено наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.