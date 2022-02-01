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Жителя Карелии, угрожавшего зарезать полицейских, отдали под суд

Новости. Криминал
14:36, 02 Февраля 2022
фото: © rweek.ru

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В Кемском районе осудили мужчину, который в пьяном угаре пригрозил убить полицейских, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года ночью из-за буйного поведения пьяного мужчины к подъезду жилого дома в Кеми был вызван наряд полиции. На месте происшествия кемлянин вел себя агрессивно, на законные требования сотрудников полиции не реагировал, удерживая в руке нож и направляя в сторону сотрудников полиции, высказал угрозу применения насилия и причинения им смерти.

В январе 2022 года Кемским городским судом подсудимому назначено наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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Комментарии

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Экcперд
2022-02-02 14:47:19
В америке его сразу бы пристрелили. Леопольд, я правильно сказал ?
Гость
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