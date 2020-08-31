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Жителя Карелии, вырастившего ивы на участке, оштрафовали на 500 рублей

Новости. Общество
18:40, 31 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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В Пряжинском районе проверили участок сельскохозяйственного назначения площадью 108,5 га и выявили нарушения, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Земельный участок является осушенным и по виду сельскохозяйственных угодий отнесен к сенокосам, находится в аренде у жителя Карелии.

В ходе проверки было установлено, что участок используется по назначению (для сенокошения), но мелиоративные канавы, расположенные в границах участка, заросли ивами высотой более 3,5 м, что является нарушением правил.


Нарушителя оштрафовали на 500 рублей.

Арендатору необходимо срубить деревья до 23 апреля 2021 года.

Ранее фермера в Карелии обязали выплатить около 400 тысяч рублей за устройство подъездной дороги.

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