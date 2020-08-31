Жителя Карелии, вырастившего ивы на участке, оштрафовали на 500 рублей

В Пряжинском районе проверили участок сельскохозяйственного назначения площадью 108,5 га и выявили нарушения, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Земельный участок является осушенным и по виду сельскохозяйственных угодий отнесен к сенокосам, находится в аренде у жителя Карелии.
В ходе проверки было установлено, что участок используется по назначению (для сенокошения), но мелиоративные канавы, расположенные в границах участка, заросли ивами высотой более 3,5 м, что является нарушением правил.
Нарушителя оштрафовали на 500 рублей.
Арендатору необходимо срубить деревья до 23 апреля 2021 года.
Ранее фермера в Карелии обязали выплатить около 400 тысяч рублей за устройство подъездной дороги.
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