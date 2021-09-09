Жителя Карелии вывезли в лес и избили, потребовав три с половиной миллиона рублей

Суд приговорил троих жителей Муезерского района к колонии за разбойное нападение на односельчанина — от большого срока преступников спасло наличие маленьких детей, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Муезерский районный суд вынес приговор в отношение троих местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении на односельчанина.

В ходе следствия суд установил, что виновные в пьяном состоянии вломились в квартиру одного из жителей поселка Муезерский, рассчитывая разжиться у него более чем тремя с половиной миллионами рублей. Нападавшие избили односельчанина, прихватив заодно его имущество.

Затем преступники вывезли потерпевшего в лес, где продолжили избивать его и угрожать убить, если он не отдаст деньги.

Наконец, поняв, что таких денег у потерпевшего нет и дальнейшие угрозы их не прибавят, обвиняемые вынудили его перевести на карту одного из злоумышленников более 100 тысяч рублей.

Суд признал жителей Муезерского района виновными в совершенном преступлении. Подсудимые частично признали свою вину. Явки с повинной и наличие малолетних детей у виновных послужили смягчающими наказание обстоятельствами.

Суд назначил двоим из них наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 2 месяца в колонии строгого режима, а третьему, признанному виновным также во взломе квартиры, определил срок в 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.