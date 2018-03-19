Жителя Карелии за пьяное вождение оштрафовали на солидную сумму

Он не только остался без прав, но и может лишиться автомобиля.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда его действия квалифицированы по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В марте 2017 года водитель уже был лишен водительских прав за управление автомобилем в пьяном виде, но вечером 28 января он вновь был остановлен на центральной улице города сотрудниками полиции при управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения. При освидетельствовании нарушителя концентрация абсолютного этилового спирта составила 1,48 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха.

По предложению государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в сумме 200 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Суд оставил в силе арест на автомобиль осужденного. В случае неуплаты штрафа на автомобиль будет обращено взыскание.