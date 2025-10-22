Жителя Карелии задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Карелии гражданина России 1980 года рождения по подозрению в оказании содействия украинским спецслужбам.
Мужчину подозревают в организации диверсионной деятельности на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
По данным ФСБ, задержанный самостоятельно вышел на связь с украинским куратором через мессенджер Telegram. По заданию куратора он собирал разведывательную информацию о местах расположения воинских подразделений и проводил рекогносцировку железнодорожного моста для подготовки диверсионного акта. Рекогносцировка — разведка для получения сведений о противнике, визуальное изучение местности и противника перед предстоящими военными действиями.
Задержанный полностью признал свою вину и рассказал о сотрудничестве со спецслужбами Украины. В ФСБ опубликовали видео с задержанным, в котором мужчина рассказал о своих действиях.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье о содействии диверсионной деятельности. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее мы писали, что еще одного уроженца республики подозревают в госизмене. Суд в Карелии заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина. Мужчина обвиняется в публичных призывах в сети к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, а также в совершении государственной измены.