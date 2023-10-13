Жителя Карелии задержали по подозрению в разбойном нападении на банк в Санкт-Петербурге

Оперативники уголовного розыска Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с коллегами из МВД Карелии по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка, сообщили в mvdmedia.ru.

Сегодня утром в поселке Парголово Выборгского района Северной столицы в помещение кредитно-финансовой организации вошел неизвестный.



«Угрожая похожим на огнестрельное оружие предметом, он потребовал у работников передать ему деньги из кассы. Забрав 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов США, злоумышленник скрылся», — рассказали в полиции.

Сотрудники регионального Главка получили информацию о том, что мужчина уехал на такси в сторону Карелии. Спустя пять часов после нападения его задержали по месту жительства в городе Лахденпохья. У подозреваемого изъяли похищенные деньги и пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело о разбое. В ближайшее время задержанного отвезут в Санкт-Петербург, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.