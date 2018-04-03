Жителя Карелии задержали в Москве за грабеж

Транспортные полицейские задержали злоумышленника недалеко от места совершения преступления.

В дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва - Курская с заявлением обратился 35-летний житель Подмосковья. Он сказал, что только что у входа в здание Курского вокзала к нему подошел неизвестный и силой отобрал сотовый телефон и кошелек.

"Потерпевший смог подробно описать злоумышленника, благодаря чему тот вскоре был задержан недалеко от места совершения преступления. Им оказался 40-летний уроженец Карелии, у которого в присутствии понятых похищенное было изъято", - отметили в пресс-службе МВД России по ЦФО.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании в отношении задержанного меры пресечения.