Жителя Карелии задержали за незаконную рыбалку

Мужчина выловил сетями около сотни особей различных видов.

В Пряжинском районе Карелии участковый задержал 64-летнего жителя поселка Эссойла за незаконную рыбалку.

Как рассказали в МВД, в начале октября мужчина отправился порыбачить на Вагатозере. В полицию поступила информация о том, что кто-то ловит рыбу сетями.

Участковый отправился на вызов вместе с инспекторами рыбоохраны. На месте они обнаружил мужчину, который возвращался с рыбалки. В его лодке нашли сети с судаками, лещами, сигами, щуками и окунями, всего около сотни штук.

По словам задержанного, он решил порыбачить в отпуске — хотел удивить жену богатым уловом.

Экспертиза показала, что ущерб от такой рыбалки превысил 139 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, которое может закончиться для рыбака двумя годами лишения свободы. У мужчины изъяли все снасти — сети, лодку и мотор.

