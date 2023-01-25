Жителя Карелии, задолжавший своим детям больше миллиона рублей, ждет уголовная статья

В Питкярантском районе местный житель задолжал по алиментам 1,2 млн рублей и не спешит их выплачивать, несмотря на уголовную ответственность, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району находится два производства в отношении местного жителя о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Задолженность по алиментам составляет 1,2 млн рублей.

Должник был привлечен к административной и уголовной ответственности, но на путь исправления не встал, алименты на содержания детей не выплачивал, мер к трудоустройству не принимал, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлся.

Приставы попытались силой привести должника в отдел, но он оказал сопротивление. В отношении злостного неплательщика был составлен административный протокол с наложением штрафа.

Также суд назначил должнику, не желавшему выплачивать алименты, наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов по каждому протоколу.

«Если мужчина в течение трех месяцев не предпримет мер к оплате задолженности по алиментам, то «перспектива» привлечения к уголовной ответственности вполне реальна», - сообщили в УФССП.