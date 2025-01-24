Жителя Карелии закрыли на время расследования полумиллионной кражи - мужчина украл лодку с мотором, эхолот и прицеп

Жителю Карелии грозит до шести лет лишения свободы.

В середине декабря в полицию Калевальского района поступило заявление о краже. У жителя поселка пропали прицеп для перевозки водной техники, лодка с мотором и эхолотом, которые хранились во дворе. Сумма ущерба была оценена в 560 тысяч рублей.

Полиция установила личность подозреваемого. К преступлению оказался причастен 32-летний местный житель.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина совершил кражу в ночное время и обманом вовлек в преступную деятельность знакомого. Он сказал приятелю, что якобы купил лодку, и попросил помочь с перевозкой. На машине они перевезли прицеп с лодкой через озеро из одного поселка в другой, после чего подозреваемый спрятал похищенное. Когда мужчина узнал, что его разыскивают, он решил избавиться от украденной техники, поэтому вывез лодку с прицепом и бросил по дороге.

Было возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. По решению суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что жителя Калевальского района заключили под стражу по 18 марта.