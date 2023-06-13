Жителя Карелии, зарубившего знакомую топором, надолго отправили в колонию

Жителя Олонецкого района, который зарубил женщину топором и закопал ее тело в снегу, отправили в колонию строгого режима на 10 лет.

Суд в Карелии признал виновным в убийстве 34-летнего жителя Ильинского.

Как удалось доказать, в ночь на 18 марта в квартире дома в поселке Ильинский мужчина поссорился со своей знакомой. Он взялся за топор и нож и жестоко убил ее.



После, сообщили в Следкоме Карелии, труп женщины злоумышленник закопал в снегу, а орудия убийства выбросил в мусорный контейнер.

Подозреваемого задержали почти сразу, его по решению суда отправили под арест. Суд приговорил злоумышленника к десяти годам в колонии строгого режима, сообщили в Следкоме Карелии.