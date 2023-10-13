Жителя Кеми обязали ликвидировать кирпичную свалку

В Кемском городском суде вынесли решение по иску прокурора.

Кемский городской суд обязал мужчину ликвидировать незаконную свалку строительного мусора, сообщили в пресс-службе инстанции 13 октября.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать собственника участка земли ликвидировать незаконную свалку битого кирпича, мотивировав свои требования тем, что отходы относятся к V классу опасности.

В ходе рассмотрения дела суд обнаружил, что ответчик допустил складирование отходов на подъездном пути к земельному участку, однако на самом участке находились лишь остатки разобранного старого дома в виде фундамента и печей, которые планировалось использовать для строительства нового дома.

С учетом изложенного, суд удовлетворил заявленные требования частично, обязав ответчика ликвидировать лишь несанкционированную свалку на участке дороги.