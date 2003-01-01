Жителя Кемского района накажут за неуплату алиментов

Житель Кемского района осужден за неуплату алиментов на сумму более полумиллиона рублей.
В Кемском городском суде вынесен приговор 46-летнему местному жителю, признанному виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. По информации пресс-службы судов Карелии, мужчина уклонялся от уплаты алиментов, несмотря на возбуждение исполнительного производства.
Как установил суд, мужчина задолжал более 400 тысяч рублей. Подсудимый, будучи трудоспособным, не пытался найти работу и не обращался в службу занятости. После привлечения к административной ответственности он продолжил уклоняться от выплат.
Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием пяти процентов заработка в доход государства. Наказание назначено условно с испытательным сроком один год, с возложением определенных обязанностей.
