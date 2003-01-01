Жителя Кондопоги на сайте знакомств дважды обманули и оставили без денег

Мужчина потерял более миллиона рублей и не нашел любовь.

46-летний житель Кондопоги стал жертвой мошенников на сайте знакомств — его дважды обманули, используя разные схемы. В итоге горожанин потерял более миллиона рублей. Обманутый мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали в МВД, сначала горожанин познакомился с девушкой через сайт знакомств и общался с ней в мессенджере. Она сообщила, что отправила ему подарок, но попросила оплатить доставку. Когда с мужчиной связался якобы курьер и назвал номер счета для оплаты, он перевел около 250 тысяч рублей, деньги выманивали под разными предлогами. Однако подарок так и не получил, а собеседница перестала выходить на связь.

Затем на том же сайте мужчина познакомился с другой девушкой по имени Алина, которая предложила ему инвестировать деньги на бирже. Он зарегистрировался на указанном сайте и перевел более 800 тысяч рублей. Горожанин видел, как растет его прибыль. Когда он захотел вывести деньги, у него потребовали заплатить несколько тысяч долларов, после чего он понял, что стал жертвой обмана.

Сейчас полиция проводит проверку по заявлению потерпевшего и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее петрозаводчанин потерял более полутора миллионов рублей, доверившись интернет-знакомой.