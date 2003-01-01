Жителя Кондопоги накажут за кражу телефона и использование чужих банковских средств

Суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, и полностью удовлетворил иск о возмещении ущерба потерпевшему.
Кондопожский городской суд вынес приговор местному за тайное хищение мобильного телефона и последующем использовании прикрепленной к нему банковской карты. В пресс-службе судов рассказали, что мужчина похитил оставленный без присмотра телефон в комнате общежития, а затем совершил несколько платежных операций через терминалы в магазинах с использованием найденных банковских реквизитов.
За кражу, причинившую значительный материальный ущерб гражданину, а также как хищение денежных средств с банковского суд назначил наказание обстоятельства дела и назначил наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
Иск потерпевшего о возмещении материального ущерба был полностью удовлетворен. Приговор суда вступил в законную силу.