Жителя Костомукши обвиняют в незаконной рубке деревьев

Житель Костомукши срубил на дрова 5 молодых сосен и 77 сухостойных деревьев
Ему грозит до четырех лет лишения свободы, расказали в МВД Карелии.
В лестничестве выявили факт незаконной рубки 77 деревьев сухостойной древесины и 5 молодых сосен на участке, арендованном лесозаготовительной фирмой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 46-летний местный житель.
— Подозреваемый рассказал, что совершил незаконную вырубку деревьев с целью заготовки дров. Для транспортировки древесины он использовал автомобиль и квадроцикл. Сырорастущие деревья, по его словам, пришлось срубить лишь потому, что они мешали проезду техники, — говорится в сообщении.
Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 40 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он полностью возместил ущерб.
Ранее стало известно, что в этом году в Карелии выявлено 74 факта совершения незаконных рубок с общим объемом 2226 куб. м.