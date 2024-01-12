Жителя Костомукши приговорили к лишению свободы за злостное уклонение от обязательных работ

Мужчина избегал отбывания наказания.

По решению Костомукшского городского суда жителю города горняков Карелии заменили неотбытое наказание в виде обязательных работ на лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В августе 2023 года житель Костомукши был осужден к обязательным работам на срок 360 часов, которые заключались в выполнении бесплатных общественно полезных работ.

Осужденного для отбывания наказания приняли на работу в МУП ЦМР в должности подсобного работника, однако спустя месяц мужчина не вышел на работу, что послужило причиной для обращения врио начальника ФКУ УИИ УФСИН Карелии в суд с представлением о замене осужденному неотбытой части наказания более строгим видом наказания.

Суд обнаружил, что на момент обращения контролирующего органа в инстанцию осужденный являлся злостно уклоняющимся от отбывания наказания, так как более месяца не выходил на обязательные работы без уважительных причин, совершил прогулы 27 дней работ и после объявления первого предупреждения линию поведения не изменил.

Таким образом, суд заменил мужчине неотбытое наказание в виде 304 часов обязательных работ на 38 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.