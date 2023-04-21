Жителя крупного района Петрозаводска возмутили уличные торговые палатки с трусами

Житель Древлянки настаивает на проверках властей уличных палаток с ширпотребом и продуктами.

Пользователя паблика «Моя Древлянка | Сообщество жителей» возмутили уличные торговые палатки.



«Когда уже закончится это Средневековье с палатками на Древлянке? Якобы белорусы появляются у нас с завидной регулярностью. От белорусов там только цвет палаток, - написал горожанин.



Торгуют и мясом, и рыбой, которая стоит у них и в снег, и в дождь, и в жару. А хранится все в тачках на парковке, заставлена вся автостоянка. Кто это покупает, вы, наверное, гвозди способны переваривать? Кто-нибудь проверяет их на соблюдение норм, а? Там антисанитария сплошная. Помойка, это отдельная песня после них. Ккстати, платят они за вывоз мусора и ТКО? Сомневаюсь.



И отдельный вопрос к владельцам ларьков... На сколько километров за пределы ларька они могут разрастаться? Километровые столы с труселями, ну красота же!»







Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что власти Петрозаводска вводят единый дизайн-код для палаток, киосков и ларьков.