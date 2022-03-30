Жителя Ленобласти осудили в Карелии за взятку полицейском

Житель Ленобласти дал взятку полицейскому в Карелии, чтобы страж порядка обеспечил беспрепятственный проезд грузовиков по дорогам республики, сообщили в карельской прокуратуре.

Установлено, что осенью 2020 года 44-летний житель Ленобласти лично передал сотруднику полиции взятку в размере 50 тысяч рублей за то, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автодорогам Сортавальского и Лахденпохского районов без оформления спецразрешений.

Сотрудник полиции в рамках антикоррупционного законодательства о подкупе сообщил в надзорные ведомства, поэтому передача взятки происходила под контролем правоохранительных органов.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера, степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого, который ранее не судим, трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд принял решение о назначении наказания в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в восьмикратном размере взятки, то есть в сумме 400 тысяч рублей.