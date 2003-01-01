Жителя Медвежьегорска накажут за кражу мобильного телефона

61-летний житель Медвежьегорска осужден за кражу iPhone у своей знакомой.
Медвежьегорский районный суд вынес приговор 61-летнему местному жителю за кражу мобильного телефона. По информации пресс-службы судов Карелии, мужчина похитил iPhone у своей знакомой, когда та вышла из комнаты.
Инцидент произошел в мае 2025 года в квартире потерпевшей. Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, похитил телефон и скрылся с места преступления, причинив значительный материальный ущерб владелице устройства.
В судебном заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и принес извинения потерпевшей. Он подтвердил, что алкогольное опьянение повлияло на его действия.
Суд назначил осужденному наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.