Жителя Медвежьегорска осудили за использование фальшивого документа

Мужчина купил медицинское заключение для работы.

Жителя Медвежьегорска обвинили за то, что он использовал поддельный официальный документ. По данным пресс-службы судов, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье об использовании заведомо подложного документа.

— Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца с установлением обязанностей. Приговор суда в законную силу не вступил, — рассказали в пресс-службе.

Известно, что мужчина проходил проверку профпригодности к работе и должен был получить диплом механика. Мужчина решил предоставить сотруднику отдела ФБУ «Администрация Беломоро-Балтийского бассейна внутренних водных путей» поддельное медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к работе на судне механиком. Никакого обследования мужчина не проходил, справку он купил у неизвестного.