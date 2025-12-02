Жителя Петрозаводска будут судить за повторное вождение в пьяном виде

Лишенный прав за нетрезвую езду мужчина снова сел за руль в состоянии опьянения.
Прокуратура Пряжинского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении жителя Петрозаводска. Мужчину обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения после того, как он уже был наказан за аналогичное нарушение.
Как рассказали в прокуратуре, в сентябре 2024 года этого водителя привлекли к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишили прав. Однако спустя год, в сентябре 2025-го, он снова сел за руль своего автомобиля Volkswagen Tiguan в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили для проверки сотрудники ГАИ на 387-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Пряжинском районе. Нетрезвого водителя отстранили от управления.
В ходе расследования мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. На его автомобиль наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
