Жителя Петрозаводска лишили водительских прав за то, что он сбил мотоциклиста

Житель Петрозаводска лишен водительских прав за нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмы у мотоциклиста.

Петрозаводский суд лишил 61-летнего петрозаводчанина прав за то, что он сбил мотоциклиста и тот получил травмы средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба судов Карелии.

Установлено, что в вечернее время 17 мая 2025 года мужчина, управляя автомобилем, двигаясь по Зарецкому проезду в сторону ул. Правды в Петрозаводске, выехал на нерегулируемый перекресток, не предоставив преимущество движения по главной дороге мотоциклу. Тем самым он допустил столкновение указанных транспортных средств.

В результате происшествия 39-летнему водителю мотоцикла были причинены телесные повреждения, квалифицированные в дальнейшем как вред здоровью средней тяжести.

Учитывая обстоятельства ДТП, а также факт того, что водитель авто в 2024–2025 годах неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ, суд вынес решение о лишении его права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.