Жителя Петрозаводска осудили за хранение и сбыт ртути

Банку с веществом мужчина нашел.

Петрозаводский городской суд признал 53-летнего ранее судимого жителя города виновным в незаконном хранении и сбыте ртути. Мужчина нашел банку с более чем 100 граммами вещества и хранил ее дома для последующей продажи, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.



В мае 2024 года он договорился о сделке с покупателем, который оказался участником оперативно-розыскных мероприятий. Житель Петрозаводска передал банку с ртутью за 10 тыс. рублей.



Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 5% заработка в доход государства. Деньги, полученные от незаконной сделки, конфискованы, а сама емкость с ртутью направлена на утилизацию. Приговор пока не вступил в законную силу.