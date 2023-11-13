Жителя Петрозаводска осудили за коммерческий подкуп

Прокуратура Пряжинского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины.

Прокуратура Пряжинского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Петрозаводска, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии 14 ноября.

Мужчина был признан виновным в двух преступлениях: коммерческий подкуп за незаконные действия в значительном размере и коммерческий подкуп за незаконные действия.

В 2021 и 2022 годах инженер ресурсоснабжающей организации дважды получил от управляющей компании 40 000 и 25 000 рублей за подписание актов приемки объектов теплоснабжения в Пряжинском районе без проведения испытания оборудования на прочность и без проверки качества воды на объектах, рассказали в источнике.

С учетом позиции госбвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.