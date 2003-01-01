Жителя Петрозаводска отправили в колонию за повторное вождение в пьяном виде

Петрозаводский городской суд вынес приговор 23-летнему местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд установил, что в июне 2025 года подсудимый уже был подвергнут административному аресту за вождение в нетрезвом виде и без прав. Однако в октябре того же года он снова сел за руль автомобиля в Петрозаводске в состоянии опьянения, где его задержали сотрудники полиции.

Суд учел, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобилей и отбывал наказание в колонии. Совершение нового преступления было квалифицировано как рецидив.

В итоге суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также осуждённому запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года. Автомобиль, на котором он ехал, конфисковали в пользу государства.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что суд в Карелии оштрафовал водителя на 250 тысяч рублей, лишил прав и конфисковал автомобиль