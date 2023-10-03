Жителя Петрозаводска с куском торта в кармане поймали в магазине

Со спрятанными в карманах двумя бутылками пива и сладкой закуской мужчину приняли сотрудники Росгвардии.

Вечером в понедельник, 2 октября, в магазине на улице Мелентьевой в Петрозаводске сработала тревожная сигнализация.

На место прибыла группа задержания Росгвардии Карелии. Росгвардейцы со слов сотрудников магазина установили, что кто-то пытался украсть товар.

Выяснилось, что неизвестный мужчина взял с прилавка две бутылки пива, шоколадное яйцо и кусок торт. Все это он спрятал в карманы и собирался незаметно пройти мимо кассы. Осуществить задуманное не удалось – представители росгвардии заметили незаконные действия злоумышленника и остановили его.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 52-летнего петрозаводчанина и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.