Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
7:0 в пользу города: как перезагрузка транспортной системы изменила жизнь Петрозаводска
21 октября, 15:30 Статьи
Жителя Петрозаводска судили за неоднократное избиение родителей

09:22

Добровольную пожарную команду создали в поселке Кварцитный в Карелии

09:02

В МЧС показали фото последствий мощного пожара в автомастерских в Петрозаводске

08:41

Трёхдневная рабочая неделя ждёт россиян в начале ноября

08:22

На 70 процентов завершён ремонт участка трассы между Олонцом и Питкярантой

08:01

Интровертам рекомендуют посещать Карелию в ноябре

07:44

На трассе в сторону Карелии полностью перекроют движение транспорта

07:23

Общекарельский крестный ход пройдёт в Петрозаводске 4 ноября

07:02

Петрозаводчанка помогла компании «Мираторг» стать «Экспортёром года-2025»

06:40

Работодатели в России стали активнее приглашать на работу возрастных специалистов

00:13

В центральном сквере Петрозаводска восстановили освещение

23:13

Важные новости 23

22:20

Для бизнес-тренера Аяза Шабутдинова запросили восемь лет колонии по делу о мошенничестве

21:32

Медведица с медвежатами ходят по ночам в карельскую деревню за черноплодкой

20:02

С фонарного столба в Суоярвском округе сняли замёрзшего кота

19:38

Игорь Зубарев предложил, чтобы деньги от торгов на пользование рыбоводным участком шли в местные бюджеты

18:36

Электронные квитанции: шаг в будущее вместе с «РКС – Петрозаводск»

18:00

Артур Парфенчиков дал старт работе реконструированного ДОК «Калевала»

17:45

Мотоцикл столкнулся с иномаркой в Петрозаводске

17:26

Судебный пристав в Петрозаводске задержал женщину с наркотиками на входе в здание суда

17:19

ЦЕМЕНТУМ внес вклад в обеспечение пожарной безопасности поселка Кварцитный

17:12

Дождь, гололедица и до +8°С: чем погода удивит жителей Карелии 24 октября

17:03

В Совете Федерации предложили переориентировать маткапитал на поддержку многодетности

16:52

От создания контента до научных открытий: на «Уроке цифры» школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты

16:40

В ГАИ Петрозаводска рассказали, можно ли поворачивать направо с Антикайнена к Сбербанку после проезда нового моста

16:32

Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу Карелии по пандусам для участников спецоперации

16:19

В «Тетрисе» в Петрозаводске возобновили доступные по цене бизнес-ланчи

16:10

Сквер Кукковский Петух в Петрозаводске освободят «от осенней печали»

16:00

Карельские пауэрлифтеры установили рекорды на Кубке России в Кургане

15:45

На проспекте Карла Маркса высадили клены

15:30

Артур Парфенчиков проверил ход строительства завода по производству испытательного оборудования

15:20

Умные шлагбаумы начали устанавливать в одном из районов Петрозаводска

15:10

Главный региональный оператор по утилизации твердых отходов в Карелии станет полностью государственным

14:58

Свыше 40% россиян верит уловкам киберпреступников

14:52

Чугуноплавильный завод петровских времен в Кончезере выставлен на продажу

14:45

Путин наградил супругов Вакулич из Петрозаводска медалью ордена «Родительская слава»

14:30

Экспорт из Карелии в Узбекистан вырос на 77% по итогам первого полугодия 2025 года

14:15

В соседнем с Карелией регионе запретили мобильный интернет

14:00

«Счастье в день отца услышать голос сына»: укушенный клещом мальчик начал говорить

13:45

Проезд по центральной улице Петрозаводска будет запрещён

13:30

В Суоярви впервые пройдет рыбно-гастрономический фестиваль

13:10

Работу фонда «Защитники Отечества» обсудили в Москве

13:00

«Страшно оценивать»: ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

12:50

Прямые авиарейсы между Россией и Малайзией планируют запустить до конца года

12:35

Еще один рыбак утонул в Карелии

12:20

Первый в Карелии кабинет финансовой доступности открылся в Беломорском округе

12:00

Жителя Карелии задержали по подозрению в госизмене

11:45

В Петербурге водители снимают с авто номера, протестуя против платных парковок

11:30

Численность населения Кемско-Беломорской агломерации по прогнозу вырастет на 30 процентов

11:10

Мужчина погиб в пожаре на окраине Петрозаводска

10:55

Ноябрьские пособия на детей выплатят досрочно

10:45

Суд арестовал мужчину, застрелившего знакомого в Петрозаводске

10:30

Звезда мюзиклов, шансона и народной песни выступит в Петрозаводске

10:15

В Зарецком парке благоустраивают бетонные лестницы и тротуары

10:05

﻿Более 140 кг кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли из оборота в Карелии

09:50

18-летних молодых людей задержали за распространение наркотиков в Петрозаводске

09:25

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Пудожгорский

09:00

Спортсменка из Карелии завоевала золото на чемпионате России по нардам

08:40

Студенты ПетрГУ вошли в десятку лучших на чемпионате по программированию

08:20

Минобрнауки предложило повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

08:00

Волонтеры акции «Вода России» провели более 60 субботников

07:40

Эксперты назвали самый энергозатратный бытовой прибор на кухне

07:20

Неравнодушный водитель мусоровоза спас черепах в Петрозаводске

07:00

Врачи Малышева и Гандельман предупредили об опасности популярного ресторанного блюда

06:40

В России будут лишать водительских прав из-за проблем со здоровьем

00:10
Жителя Петрозаводска судили за неоднократное избиение родителей
Сегодня 09:22 Криминал
Петрозаводский городской суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, который систематически избивал своих престарелых родителей.

фото: © «Столица на Онего»

 Мужчину признали виновным в истязании и нанесении побоев.

Суд установил, что в период с июня по сентябрь 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал своего 77-летнего отца. Пенсионер проживал вместе с сыном и в силу возраста находился в беспомощном состоянии.

Кроме того, мужчина дважды нанес побои своей 78-летней матери — в июне и сентябре 2024 года. Он бил женщину рукой и деревянной рейкой. Ранее, в 2022 году, он уже привлекался к административной ответственности за избиение матери.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Мужчина обязан пройти обследование в наркологическом диспансере и при необходимости — курс лечения. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что девочку-подростка, избившую мужчину в Петрозаводске, освободили из-под стражи.

