Жителя Петрозаводска судили за неоднократное избиение родителей

Петрозаводский городской суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, который систематически избивал своих престарелых родителей.

Мужчину признали виновным в истязании и нанесении побоев.

Суд установил, что в период с июня по сентябрь 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал своего 77-летнего отца. Пенсионер проживал вместе с сыном и в силу возраста находился в беспомощном состоянии.

Кроме того, мужчина дважды нанес побои своей 78-летней матери — в июне и сентябре 2024 года. Он бил женщину рукой и деревянной рейкой. Ранее, в 2022 году, он уже привлекался к административной ответственности за избиение матери.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Мужчина обязан пройти обследование в наркологическом диспансере и при необходимости — курс лечения. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что девочку-подростка, избившую мужчину в Петрозаводске, освободили из-под стражи.