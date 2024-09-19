Жителя Петрозаводска, убегавшего с принудительных работ, отправили за решетку

Осужденному за кражу петрозаводчанину заменили вид наказания за многочисленные нарушения.

В прокуратуре Карелии сообщили о замене наказания для жителя Петрозаводска, осужденного за кражу.

Мужчина, отбывающий наказание в виде принудительных работ, нарушал трудовую дисциплину, 4 раза самовольно покинул рабочее место, 1 раз покинул территорию исправительного центра. Поскольку он не поставил об этом в известность администрацию учреждения, то был объявлен в федеральный розыск.

В итоге суд заменил принудительные работы более строгим наказанием. Мужчина отправился за решетку — 1 год 9 месяцев и 4 дня он будет отбывать наказание в колонии общего режима.