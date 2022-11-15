Жителя Петрозаводска заподозрили в краже и объявили в розыск (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже из магазина.

Как сообщается на сайте МВД Карелии, сотрудники отдела полиции №1 в Петрозаводске разыскивают мужчину, которого подозревают в совершении кражи в одном из сетевых магазинах города.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 8 911 401 0007.

Конфиденциальность гарантируется.