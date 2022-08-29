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Жителя Петрозаводска ждет наказание за дискредитацию вооруженных сил России

Новости. Общество
08:00, 30 Августа 2022
фото: © Fotolia / Yanik Chauvin

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В Петрозаводске мужчина подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 49-летний петрозаводчанин в марте - апреле этого года, используя интернет и учетную запись в соцсети, с целью формирования негативного отношения к проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции, опубликовал под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Следкома Карелии.

В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

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