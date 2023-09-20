Жителя Питкярантского района судили за пьяный рецидив

В Питкярантском районе осудили местного жителя.
В Питкярантском районе осудили местного жителя за преступление против безопасности движения, рассказали в пресс-службе инстанции 21 сентября.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, а именно в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное преступление 9 июня 2023 года в поселке Харлу.
Подсудимый признал вину и ходатайствовал о постановлении приговора без судебного разбирательства. Ему назначили 360 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на два года.
Как подчеркнули в источнике, суд учел степень общественной опасности совершенного деяния, конкретные обстоятельства дела, личность виновного, всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.
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