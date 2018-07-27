Жителя Питкяранты будут судить за ложное сообщение о взрыве

В Питкяранте нетрезвый местный житель сообщил о готовящемся взрыве жилого дома, а теперь ему предстоит ответить за свои действия в суде, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе расследования установлено, что 27-летний житель Питкяранты в ночное время в апреле 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефонному номеру экстренной службы сообщил оперативному дежурному полиции по Питкярантскому району вымышленные сведения о готовящемся взрыве дома, в котором он проживает.

Выехавшие на место сотрудники полиции в ходе обследования дома и прилегающей к нему территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили, поступившая информация о готовящемся взрыве не подтвердилась.

Также оперативно была установлена личность телефонного хулигана, он признался в содеянном.

Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд для рассмотрения по существу.