Жителя поселка Карелии, убившего поленом товарища, взяли под стражу

В Пудожском районе местный житель убил собутыльника, ударив его поленом по голове, сообщили в Следкоме Карелии.
По данным следствия, в январе ночью после совместного распития спиртных напитков в квартире жилого дома поселка Шальский Пудожского района 40-летний местный житель во время ссоры с приятелем с силой нанес ему удар поленом по голове.
После совершения преступления обвиняемый покинул квартиру. Потерпевший был госпитализирован, однако от полученной черепно-мозговой травмы скончался.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание