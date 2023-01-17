Жителя поселка Карелии, убившего поленом товарища, взяли под стражу

В Пудожском районе местный житель убил собутыльника, ударив его поленом по голове, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в январе ночью после совместного распития спиртных напитков в квартире жилого дома поселка Шальский Пудожского района 40-летний местный житель во время ссоры с приятелем с силой нанес ему удар поленом по голове.

После совершения преступления обвиняемый покинул квартиру. Потерпевший был госпитализирован, однако от полученной черепно-мозговой травмы скончался.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.