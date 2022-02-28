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Жителя поселка в Карелии выкинули в сугроб и отобрали бутылку водки

Новости. Криминал
16:04, 02 Марта 2022
фото: © pxhere.com / pxhere

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В Калевальском районе мужчина пострадал из-за бутылки алкоголя.

В Калевальском районе полицией окончено расследование уголовного дела по факту грабежа. Поводом для его возбуждения послужило заявление жителя одного из поселков. Обратившись в полицию, он попросил привлечь к ответственности гражданина, который применил к нему насилие и открыто похитил бутылку водки стоимостью более 500 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, в один из дней житель поселка отправился в магазин, чтобы купить спиртное. В помещении торгового заведения у него возник конфликт с другим посетителем, который вел себя агрессивно и требовал пропустить его к кассе вне очереди. Мужчина этого не сделал, оплатил товар и ушел. По версии следствия, обидчик догнал его на улице, схватил за капюшон, толкнул в сугроб и, когда тот упал, отобрал алкоголь. С места преступления он скрылся, пострадавший был вынужден обратиться за помощью в медицинское учреждение - у него диагностировали ушиб грудной клетки.

В настоящее время следователями собрана доказательная база, достаточная для составления обвинительного заключения в отношении 35-летнего фигуранта.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Калевальского района.

Ранее сообщалось, пьяные посетители разгромили кафе в Петрозаводске.

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