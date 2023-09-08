Жителя Пряжинского района осудили за неуплату алиментов

Приговор вынесли ранее несудимому мужчине.
Пряжинский районный суд Карелии вынес приговор ранее несудимому 37-летнему местному жителю, признанному виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе суда 8 сентября.
Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью и отказался от дачи показаний.
Суд учел смягчающие обстоятельства при отсутствии отягчающих и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 5% из зарплаты в доход государства с испытательным сроком восемь месяцев.
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