Жителя Пряжинского района осудили за неуплату алиментов

Приговор вынесли ранее несудимому мужчине.

Пряжинский районный суд Карелии вынес приговор ранее несудимому 37-летнему местному жителю, признанному виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе суда 8 сентября.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью и отказался от дачи показаний.

Суд учел смягчающие обстоятельства при отсутствии отягчающих и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием 5% из зарплаты в доход государства с испытательным сроком восемь месяцев.