Жителя Пудожа будут судить за повторное вождение в пьяном виде

Горожанин сел за руль в состоянии опьянения спустя год после лишения прав за аналогичное нарушение.

В Пудоже 27-летнего местного жителя будут судить за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело направлено в суд после утверждения обвинительного акта. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчину задержали на трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» за рулем автомобиля ВАЗ-2115. Проверка показала, что он был пьян. При этом год назад его уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение и лишили водительских прав.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье за повторное вождение в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев 2025 года на дорогах Карелии сотрудники Госавтоинспекции выявили и отстранили от управления 787 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. 82 человека совершили повторное нарушение — в течение года снова управляли автомобилем после употребления алкоголя.