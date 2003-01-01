Жителя Пудожского района будут судить за покушение на убийство двух женщин

В Пудожском районе Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя.
Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух женщин. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.
В середине июля 2025 года в поселке Шальский мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своей сожительницей и ее подругой. Во время ссоры он взял кухонный нож и нанес им обеим женщинам удары по голове и спине.
Потерпевшие смогли отбиться, они выбежали из квартиры и обратились за медицинской помощью.
Подозреваемый полностью признал свою вину. Следствие собрало все необходимые доказательства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее житель Петрозаводска нанес более 10 ударов ножом пенсионеру, но тот выжил.