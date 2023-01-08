Жителя райцентра в Карелии нашли мертвым в своей квартире

На праздниках спасатели по просьбе полиции взломали двери в пудожской квартире и обнаружили труп мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

На новогодних каникулах, 3 января, полицейские обратились к пожарным с просьбой помочь попасть в одну из квартир дома, расположенного на улице Карла Маркса в городе Пудож.



Спасатели взломали двери в жилище и обнаружили тело мужчины 1968 года рождения. /



Об этом «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии.