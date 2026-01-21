Жителя Сортавалы приговорили к 14 годам колонии за развратные действия с детьми

Ранее мы писали, что житель Медвежьегорского района также был осуждён на 14 лет за изнасилование 13-летней школьницы.

— В период с 2011 по 2024 год житель города Сортавалы, достоверно зная о возрасте четырёх несовершеннолетних девочек, неоднократно совершал в отношении них развратные действия и вступал с ними в половую связь. Одна из пострадавших, будучи в совершеннолетнем возрасте, обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены иные эпизоды преступной деятельности фигуранта, — рассказали в ведомстве.

