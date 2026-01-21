Жителя Сортавалы приговорили к 14 годам колонии за развратные действия с детьми

Осуждённый регулярно вступал в половую связь с четырьмя девочками-подростками.
41-летний житель Сортавалы признан виновным в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении четырёх девочек-подростков, сообщили в Следственном комитете Карелии.
— В период с 2011 по 2024 год житель города Сортавалы, достоверно зная о возрасте четырёх несовершеннолетних девочек, неоднократно совершал в отношении них развратные действия и вступал с ними в половую связь. Одна из пострадавших, будучи в совершеннолетнем возрасте, обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены иные эпизоды преступной деятельности фигуранта, — рассказали в ведомстве.
Суд приговорил мужчину к 14 годам нахождения в исправительной колонии строгого режима.
