Жителя Сортавалы приговорили к принудительным работам за избиение отчима

Местный городской суд рассмотрел уголовное дело.

Сортавальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который в августе 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения своему отчиму, а также угрожал ему убийством, сообщили в пресс-службе инстанции 13 ноября.

Рассматривая уголовное дело, суд учел обстоятельства совершения преступлений и личность подсудимого, который имел судимость за аналогичное преступление, отметили в источнике.

Мужчина был признан виновным в угрозе убийством и нанесении побоев. Суд назначил ему наказание в виде девяти месяцев принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.