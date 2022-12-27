Жителя соседнего региона осудили за попытку дать взятку полицейскому в Карелии

Суд озвучил приговор жителю Вологды, попытавшемуся дать взятку полицейскому в Питкярантском районе.

Как сообщили в городском суде Питкяранты, 20 декабря там было рассмотрено дело по обвинению жителя Вологды.

Напомним, в июне 2022 года мужчина дал взятку — 100 тысяч рублей — сотруднику МВД в служебном кабинете. Так он пытался избежать ответственности за нарушения П. Д. Но полицейский доложил о взятке руководству.

Подсудимый на заседании полностью признал свою вину, и суд огласил приговор — штраф в размере 900 тысяч рублей. Также мужчина лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Приговор в отношении в законную силу не вступил.